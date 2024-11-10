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ВМС України: у складі Чорноморського флоту РФ залишаються вісім носіїв крилатих ракет

Ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається стабільною.

ВМС України: у складі Чорноморського флоту РФ залишаються вісім носіїв крилатих ракет
Фото: Сили оборони півдня

У ВМС України розповіли, що ситуація в акваторії Чорного та Азовського морів залишається стабільною, РФ не виводить кораблі, водночас у складі Чорноморського флоту РФ залишаються вісім носіїв крилатих ракет.

Про це розповів речник МВС Дмитро Плетенчук, пише "Укрінформ".

"Що стосується Азова, ми бачимо, що фактично вони його не використовують уже тривалий час. Відлік можна рахувати із моменту знищення Військово-Морськими силами залізничного порому "Славянин". Після цього вони вже до кінця зрозуміли, що перебувати в акваторії Азовського моря є вкрай небезпечним, навіть прикриваючись цивільними суднами, як вони це робили",  — зазначив Плетенчук.

Водночас, у Чорному морі останнім часом спостерігаються підводні човни, які забезпечують безпеку пункту базування. Там ситуація також залишається стабільною.

"Але знову ж таки, ми завжди вважаємо, що небезпека може бути присутньою. Не слід забувати, що в складі Чорноморського флоту лишається вісім носіїв крилатих ракет. Проте вони в пункті базування", — наголосив речник.

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