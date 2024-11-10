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На Харківщині продовжується евакуація жителів з прифрнтових населених пунктів

Надзвичайники допомагають людям похилого віку та маломобільним громадянам.

На Харківщині продовжується евакуація жителів з прифрнтових населених пунктів
евакуація жителів Куп'янська
Фото: ДСНС

На Куп'янщині Харківської області продовжується евакуація жителів з прифронтових населених пунктів. 

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Рятувальники разом із поліцейськими та представниками волонтерських організацій проводять евакуацію людей, що живуть у прифронтових населених пунктах Харківщини.

Фото: ДСНС

"З населених пунктів Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп'янського району проводиться евакуація мешканців, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів", — ідеться у повідомленні. 

Фото: ДСНС

Цими вихідними рятувальники проводили евакуаційні заходи у с. Курилівка, селищі Ківшарівка та у місті Куп'янськ. Для забезпечення безпеки під час евакуації використовувалася броньована техніка. Здебільшого допомоги потребували літні люди та особи з інвалідністю.

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