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Окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Сумщині. Пстраждали п'ятеро людей

Правоохоронці документують злочини армії РФ в Сумській області. 

Окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Сумщині. Пстраждали п'ятеро людей
Сумська область
Фото: поліція Сумської області

Внаслідок ударів по Сумській області за добу п’ятеро мирних мешканців зазнали поранень. Правоохоронці документують злочини армії РФ.

Про це повідомляє поліція Сумської області. "Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру. За минулу добу зафіксовано атаки по 44 населеним пунктам. Загалом нараховано 254 удари. Внаслідок чергових ударів з боку рф травмувалися 5 людей. Окрім того, руйнувань зазнали: об’єкт критичної інфраструктури, 4 приватних житлових будинки, автомобіль", — ідеться у повідомленні правоохоронців.  За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

  • Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За минулу добу зафіксовано понад 400 вибухів.
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