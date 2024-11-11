Затвердження кандидата від Угорщини на пост єврокомісара відклали до середи

Оліверу Варгеї буде складно зібрати достатньо гоосів на свою підтримку.

Депутати Європарламенту відклали затвердження кандидатури Олівера Варгеї від Угорщини на пост єврокомісара із питань здоров'я і добробуту тварин, пише Politico.

Координатори комітетів охорони здоров'я та сільського господарства зустрілися 11 листопада, щоб вирішити, чи схвалювати призначення Варгеї на посаду комісара ЄС.

Представник Угорщини – наразі єдиний кандидат, який чекає на другий раунд письмових питань від Європарламенту, оскільки він не зміг справити враження на законодавців на усних слуханнях минулого тижня.

Група центристів Renew і соціалісти та демократи незадоволені вибором і не визначилися, чи підтримають кандидатуру Варгеї.

Депутати з осторогою ставляться до представника Угорщини, яка у час пандемії COVID-19 стала єдиною країною ЄС, яка поширювала вакцини з Росії та Китаю, не схвалені блоком. Також Будапешт затягує затвердження пакету заходів у країні, який включав би репродуктивні права.

Виступають проти кандидатури Варгеї зелені та ліві. Угорець наразі має підтримку лише ультраправих і консерваторів з реформістами Європарламенту.

Центристи, соціалісти і демократи навіть пропонували схвалити Варгеї на пост єврокомісара, але при цьому забрати з його портфеля такі компетенції, як репродуктивні права, добробут тварин і вакцини, передавши їх іншому комісарові ЄС.