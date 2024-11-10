Трамп не призначить у свою адміністрацію Помпео та Гейлі, які підтримують жорсткішу позицію щодо Путіна

Колишній державний секретар США Майк Помпео лояльно висловлювався про Трампа, проте також давав зрозуміти, що виступає за посилення курсу США щодо Росії.

Обраний президент США Дональд Трамп не має наміру запрошувати до своєї майбутньої адміністрації двох відомих представників Республіканської партії, які обіймали високі посади в його адміністрації під час першого терміну ‒ Ніккі Гейлі та Майка Помпео.

Про це Трамп повідомив у соціальній мережі Truth, повідомляє Радіо Свобода.

Прізвища Гейлі та Помпео називалися в низці публікацій ЗМІ, присвячених можливому складу майбутньої адміністрації.

“Я не запрошуватиму колишню посолку Ніккі Гейлі і колишнього держсекретаря Майка Помпео стати членами адміністрації Трампа, яка зараз формується”, - написав обраний президент.

При цьому він зазначив, що був радий працювати з ними, і подякував їм за "службу країні".

Ніккі Гейлі за першого терміну Трампа обіймала посаду представника США в ООН, а Помпео був директором ЦРУ, а потім держсекретарем. Гейлі була головною суперницею Трампа у боротьбі за висування в президенти від республіканців на нинішніх виборах і в ході праймеріз піддавала його досить різкій критиці, зокрема із зовнішньополітичних питань. Вона звинувачувала його у зайвій м'якості по щодо російського президента Володимира Путіна. На праймеріз вона програла Трампу майже у всіх штатах і перед виборами в листопаді підтримала його кандидатуру.

Помпео лояльно висловлювався про Трампа, проте також давав зрозуміти, що виступає за посилення курсу США щодо Росії. Сам Трамп заявляв, що хотів би "порозумітися" з Путіним. ЗМІ писали, що кандидатура Помпео могла розглядатись Трампом на посаду міністра оборони. При цьому із заяви Трампа не випливає, що причиною його відмови звертатися до послуг колишніх членів його адміністрації стали саме політичні розбіжності.

Поки що відомо лише про одне ключове призначення до майбутнього кабінету ‒ керівниця кампанії Трампа Сьюзан Уайлз очолить апарат Білого Дому. Сам Трамп публічно говорив про можливість призначити на посади в адміністрації мільярдера Ілона Маска, який зіграв важливу роль у його кампанії, і колишнього демократа, який підтримав Трампа, Роберта Кеннеді-молодшого.

У пресі згадують й інші імена, при цьому наголошується, що Трамп намагатиметься довіряти ключові пости не просто республіканцям чи професійним чиновникам, а й своїм однодумцям. Багато призначень має схвалити Сенат, в якому республіканці за підсумками виборів матимуть більшість, що спростить схвалення запропонованим Трампом кандидатур.