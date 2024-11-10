Військові США та Британії завдали авіаударів по об'єктах хуситів в Ємені

9 листопада ввечері військові США та Британії вдарили по складах зі зброєю єменських хуситів.
Про це повідомляє Times of Israel та Reuters.
У Пентагоні підтвердили, що американські війська завдали ударів по складах, на яких зберігалася сучасна зброя, з якої терористи обстрілювали судна в Аденській протоці та Червоному морі.
За інформацєю Reuters, військові США та Великої Британії завдали ударів по столиці Ємену Сані, провінції Амран та інших районах країни.
ЗМІ та місцеві жителі повідомили, що західні військові вчинили близько дев'яти рейдів на Сану, її передмістя та провінцію Амран.
- Видання The Wall Street Journal із посиланням на низку власних джерел стверджує, що російська сторона передавала дані супутникової розвідки єменським хуситам для здійснення ракетних та дронових ударів по цивільних торговельних кораблях у Червоному морі.