Військові США та Британії завдали авіаударів по об'єктах хуситів в Ємені

Американські війська завдали ударів по складах, на яких зберігалася сучасна зброя.

9 листопада ввечері військові США та Британії вдарили по складах зі зброєю єменських хуситів.

Про це повідомляє Times of Israel та Reuters.

У Пентагоні підтвердили, що американські війська завдали ударів по складах, на яких зберігалася сучасна зброя, з якої терористи обстрілювали судна в Аденській протоці та Червоному морі.

За інформацєю Reuters, військові США та Великої Британії завдали ударів по столиці Ємену Сані, провінції Амран та інших районах країни.

ЗМІ та місцеві жителі повідомили, що західні військові вчинили близько дев'яти рейдів на Сану, її передмістя та провінцію Амран.