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ЗМІ: Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах

Дональд Трамп отримує 312 голосів виборників.

ЗМІ: Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп перемагає на виборах в усіх семи "хитких" штатах та отримує 312 голосів виборників.

Про це пише The Associated Press.

Дональд Трамп отримує більшість в Аризоні, в останньому із семи так званих "хитких штатів". Загалом у Трампа вже 312 голосів виборників. У Камали Гарріс — 226 голосів.

Аризона тривалий час вважалась "червоним" штатом, але попередні президентські вибори, коли Байден уперше із 1996 року переміг там, перевела її до "хитких".

Також Трамп виграв у шести інших так званих "хитких" штатах — Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада. 

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні (50,5%), Гарріс - 70,9 млн (48%). 

  • Засідання Колегії виборників призначене на 17 грудня, після чого 6 січня 2025 року результати буде затверджено у Конгресі. Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. 
  • Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп отримав необхідні для перемоги 277 голосів виборників.
  • Перед цим Трамп вже оголосив себе переможцем, хоча офіційних результатів не було. Він провів перший після виборів виступ, у якому не згадав про Україну.
  • Президент України Володимир Зеленський привітав кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа з "вражаючою перемогою" на виборах.
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