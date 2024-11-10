ЗМІ: Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах

Дональд Трамп перемагає на виборах в усіх семи "хитких" штатах та отримує 312 голосів виборників.

Про це пише The Associated Press.

Дональд Трамп отримує більшість в Аризоні, в останньому із семи так званих "хитких штатів". Загалом у Трампа вже 312 голосів виборників. У Камали Гарріс — 226 голосів.

Аризона тривалий час вважалась "червоним" штатом, але попередні президентські вибори, коли Байден уперше із 1996 року переміг там, перевела її до "хитких".

Також Трамп виграв у шести інших так званих "хитких" штатах — Мічиган, Пенсільванія, Джорджія, Північна Кароліна, Вісконсин та Невада.

За даними Associated Press, Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні (50,5%), Гарріс - 70,9 млн (48%).