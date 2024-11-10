Оскільки ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами-членами організації

«Талібан» вперше буде присутній на конференції ООН зі зміни клімату.

Про це повідомили у МЗС Афганістану, пише Bild.

Фактично ізольований на міжнародній арені уряд талібів допущено на Всесвітню конференцію з клімату в Азербайджані з 11 по 22 листопада.

Прессекретар міністерства закордонних справ Афганістану Абдул Кахар Балхі повідомив, що представники Національного агентства з охорони навколишнього середовища прибули до Баку.

Оскільки ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами-членами ООН.

Афганістан вважається однією з країн, які найбільше постраждали від зміни клімату. У цьому році сотні людей загинули внаслідок повеней.