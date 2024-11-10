«Талібан» вперше буде присутній на конференції ООН зі зміни клімату.
Про це повідомили у МЗС Афганістану, пише Bild.
Фактично ізольований на міжнародній арені уряд талібів допущено на Всесвітню конференцію з клімату в Азербайджані з 11 по 22 листопада.
Прессекретар міністерства закордонних справ Афганістану Абдул Кахар Балхі повідомив, що представники Національного агентства з охорони навколишнього середовища прибули до Баку.
Оскільки ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами-членами ООН.
Афганістан вважається однією з країн, які найбільше постраждали від зміни клімату. У цьому році сотні людей загинули внаслідок повеней.
- Раніше BBC писало, що виконавчий директор COP29 використовує свою роль для обговорення угод щодо викопного палива. Це вже другий рік поспіль, коли BBC виявляє ймовірні порушення уряду країни-господаря кліматичної конференції.