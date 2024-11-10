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"Талібан" вперше буде присутній на конференції ООН зі зміни клімату

Оскільки ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами-членами організації

"Талібан" вперше буде присутній на конференції ООН зі зміни клімату
Фото: Bild

«Талібан» вперше буде присутній на конференції ООН зі зміни клімату.

Про це повідомили у МЗС Афганістану, пише Bild.

Фактично ізольований на міжнародній арені уряд талібів допущено на Всесвітню конференцію з клімату в Азербайджані з 11 по 22 листопада.

Прессекретар міністерства закордонних справ Афганістану Абдул Кахар Балхі повідомив, що представники Національного агентства з охорони навколишнього середовища прибули до Баку.

Оскільки ООН не визнає радикально-ісламістського уряду талібів, вони не мають повноважень брати участь в обговореннях між країнами-членами ООН.

Афганістан вважається однією з країн, які найбільше постраждали від зміни клімату. У цьому році сотні людей загинули внаслідок повеней.

  • Раніше BBC писало, що виконавчий директор COP29 використовує свою роль для обговорення угод щодо викопного палива. Це вже другий рік поспіль, коли BBC виявляє ймовірні порушення уряду країни-господаря кліматичної конференції.
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