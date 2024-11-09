Світовий банк, Єврокомісія та ООН готують оновлену оцінку потреб України на відновлення та відбудову.
"Разом зі Світовим банком, Єврокомісією, ООН розпочали підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення та відбудову – RDNA4", – написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Документ міститиме верифіковані дані щодо втрат України внаслідок війни в усіх секторах економіки та стане основою для формування пріоритетних проектів відбудови і розвитку, з залученням державного та приватного фінансування.
"Це необхідно для ефективної та підзвітної відбудови. Довіра донорів та громадян до процесу відновлення залежить від перевірених цифр", – ззначив міністр.
За його словами, серед пріоритетів – житло, соціальна сфера, розмінування, енергетика, зокрема теплопостачання, укриття. Особливу увагу приділять захисту енергетичних об'єктів.
RDNA4 опублікують на початку 2025 року.
- Тайвань у рамках спільної програми з Литвою обіцяє надати Україні на відновлення 5 млн доларів.
- Японія відкрила кредитну лінію розміром $150 млн на проєкти відновлення України. Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури.
- А президент Чехії Петр Павел виступив за комплексний, інтегрований та скоординований план відновлення України. Цей план мають створити Північна Америка та Європа.