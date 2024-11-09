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Світовий банк, Єврокомісія та ООН готують оновлену оцінку потреб України на відновлення та відбудову

Документ опублікують на початку 2025 року. 

Світовий банк, Єврокомісія та ООН готують оновлену оцінку потреб України на відновлення та відбудову
віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Фото: facebook/Олексій Кулеба

Світовий банк, Єврокомісія та ООН готують оновлену оцінку потреб України на відновлення та відбудову. 

"Разом зі Світовим банком, Єврокомісією, ООН розпочали підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення та відбудову – RDNA4", – написав у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

Документ міститиме верифіковані дані щодо втрат України внаслідок війни в усіх секторах економіки та стане основою для формування пріоритетних проектів відбудови і розвитку, з залученням державного та приватного фінансування. 

"Це необхідно для ефективної та підзвітної відбудови. Довіра донорів та громадян до процесу відновлення залежить від перевірених цифр", – ззначив міністр. 

За його словами, серед пріоритетів – житло, соціальна сфера, розмінування, енергетика, зокрема теплопостачання, укриття. Особливу увагу приділять захисту енергетичних об'єктів. 

RDNA4 опублікують на початку 2025 року.

  • Тайвань у рамках спільної програми з Литвою обіцяє надати Україні на відновлення 5 млн доларів.
  • Японія відкрила кредитну лінію розміром $150 млн на проєкти відновлення України. Ці кошти спрямують на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури.
  • А президент Чехії Петр Павел виступив за комплексний, інтегрований та скоординований план відновлення України. Цей план мають створити Північна Америка та Європа.
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