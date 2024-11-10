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Reuters: США заборонили компанії TSMC постачати Китаю мікросхеми для розробок у сфері ШІ

Один із чипів TSMC був знайдений у процесорі-ШІ Huawei AI.

Reuters: США заборонили компанії TSMC постачати Китаю мікросхеми для розробок у сфері ШІ
Фото: americanaffairsjournal.org

Сполучені Штати наказали тайванській компанії TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) припинити постачання чипів, які використовуються в додатках штучного інтелекту до Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Міністерство торгівлі надіслало лист до TSMC із запровадженням експортних обмежень на певні складні чіпи 7-нанометрового або більш просунутого дизайну, призначені для Китаю, які живлять прискорювач ШІ та графічні процесори (GPU).

Заборона США з’явилася після того, як TSMC повідомила Міністерство торгівлі про те, що один із її чипів був знайдений у процесорі Huawei AI. Компанія Huawei внесена до списку обмеженої торгівлі, що вимагає від постачальників отримання ліцензій на поставку будь-яких товарів або технологій для компанії.

У результаті TSMC повідомила клієнтів з Китаю про те, що вона призупиняє поставки чипів з понеділка, повідомило джерело.

Відповідне обмеження торкнеться багатьох інших компаній і дозволить США оцінити, чи інші компанії постачають чипи Huawei для її процесорів ШІ.

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