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Відповідальний за витік документів Пентагону проведе за ґратами 15 років

Джек Тейшейра сприяв потраплянню в мережу секретної інформації про російсько-українську війну.

Відповідальний за витік документів Пентагону проведе за ґратами 15 років
Джек Тейшейра
Фото: Facebook

22-річний американський військовий Джек Тейшейра, звинувачений у витоку секретної військової інформації міністерства оборони Сполучених Штатів, отримав покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

Як пише Deutsche Welle, Тейшейра у залі суду визнав свою провину та вибачився за шкоду, завдану його діями. Попри це, обвинувачення вимагало суворого вироку задля "демонстрації важких наслідків свідомого втручання у національну безпеку шляхом незаконного оприлюднення засекречених документів". Суд погодився з цими аргументами.

Дані, які у 2023 році потрапили в мережу через дії Тейшейри, містили чимало інформації про російсько-українську війну. Факт витоку негативно вплинув на забезпечення України військовою підтримкою з боку Сполучених Штатів. 

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