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Апеляційний суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Запобіжний захід у справі про напад на військового не зміниться.

Апеляційний суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом
Микола Тищенко
Фото: Суспільне Новини/Владислав Нагорний

Київський апеляційний суд розглянув клопотання сторони захисту народного депутата, звинуваченого у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі. Хоча імені парламентаря пресслужба суду не називає, зрозуміло, що йдеться про обраного від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка.

Апеляція адвокатів нардепа стосувалася визначеного для нього Печерським районним судом Києва запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, термін дії якого востаннє був продовжений 19 вересня.

Суд не знайшов підстав для задоволення скарги, тож Тищенку й надалі буде заборонено залишати домівку, окрім як для отримання медичної допомоги чи перебування в укритті під час повітряної тривоги. 

  

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