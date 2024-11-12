Росіяни атакували 10 громад Сумщини

Сьогодні, 12 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Шосткинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 67 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 124 вибухи.

Зокрема, по Білопільській, Хотінській, Краснопільській та Есманьській громадам росіяни били дронами, артилерією та мінометами.

Також дронами армія РФ атакувала Великописарівську, Хутір-Михайлівську та Середино-Будську громади.

По Юнаківській громаді ворог бив КАБами та артилерією, а по Шалигинській - дронами та артилерією.

У Шосткинській громаді загарбники атакували БпЛА типу “Шахед” об’єкт критичної інфраструктури, наслідки уточнюються.