Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) не дозволили чоловіку нелегально перетнути кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Прикордонники в пункті пропуску “Виноградівка” виявили 32-річного жителя Білої Церкви, якого намагалися перевезти через кордон у багажнику “Форда”, - йдеться у повідомленні.
Чоловіка намагався нелегально вивезти за кордон його родич, громадянин Молдови. Потенційний нелегал сховався під сумками.
На громадянина України чекає адмінпротокол, а перевізнику, громадянину Молдови, загрожує кримінальна відповідальність.
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