Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) не дозволили чоловіку нелегально перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники в пункті пропуску “Виноградівка” виявили 32-річного жителя Білої Церкви, якого намагалися перевезти через кордон у багажнику “Форда”, - йдеться у повідомленні.

Чоловіка намагався нелегально вивезти за кордон його родич, громадянин Молдови. Потенційний нелегал сховався під сумками.

На громадянина України чекає адмінпротокол, а перевізнику, громадянину Молдови, загрожує кримінальна відповідальність.