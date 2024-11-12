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Жителя Київщини намагались нелегально вивезти з України

Чоловік хотів залишити Україну у багажнику автомобіля.

Жителя Київщини намагались нелегально вивезти з України
Жителя Київщини намагались нелегально вивезти з України
Фото: Скріншот з відео

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) не дозволили чоловіку нелегально перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Прикордонники в пункті пропуску “Виноградівка” виявили 32-річного жителя Білої Церкви, якого намагалися перевезти через кордон у багажнику “Форда”, - йдеться у повідомленні. 

Чоловіка намагався нелегально вивезти за кордон його родич, громадянин Молдови. Потенційний нелегал сховався під сумками.

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На громадянина України чекає адмінпротокол, а перевізнику, громадянину Молдови, загрожує кримінальна відповідальність.

  • У Закарпатській області затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися подолати Тису у гумовому двомісному човні.

  • Нещодавно на Закарпатті теж упіймали чоловіків, які, попри мороз, хотіли переплисти Тису. 

  • Двоє чоловіків чотири дні блукали у горах, намагаючись нелегально потрапити до Словаччини.
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