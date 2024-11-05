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Прикордонники затримали чергових бажаючих втекти через Тису

Попри мороз -4°C, від плану втікачі не відмовились. 

Прикордонники затримали чергових бажаючих втекти через Тису
Прикордонники затримали чергових бажаючих втекти через Тису
Фото: Скріншот з відео

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали 5-х чоловіків, які хотіли перепливти річку Тиса, щоб потрапити до Угорщини. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники затримали бажаючих нелегально втекти з України за 300 м від кордону.

Затримані зізналися, що спочатку надавали перевагу безпечним маршрутам і заплатили за них від 8 до 17 тис. доларів кожен. 

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Втім, коли гроші були сплачені, різко відбулися зміни у маршруті. Невідомий приніс чоловікам човен і вказав напрямок до річки. Попри мороз -4°C, від плану втікачі не відмовились. 

Коли вони помітили прикордонний наряд, човна позбулися, і спробували втекти, але невдало.

Тепер на порушників чекає суд, встановлюється повне коло причетних.

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