Прикордонники затримали чергових бажаючих втекти через Тису

Попри мороз -4°C, від плану втікачі не відмовились.

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали 5-х чоловіків, які хотіли перепливти річку Тиса, щоб потрапити до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники затримали бажаючих нелегально втекти з України за 300 м від кордону.

Затримані зізналися, що спочатку надавали перевагу безпечним маршрутам і заплатили за них від 8 до 17 тис. доларів кожен.

Втім, коли гроші були сплачені, різко відбулися зміни у маршруті. Невідомий приніс чоловікам човен і вказав напрямок до річки. Попри мороз -4°C, від плану втікачі не відмовились.

Коли вони помітили прикордонний наряд, човна позбулися, і спробували втекти, але невдало.

Тепер на порушників чекає суд, встановлюється повне коло причетних.