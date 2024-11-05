У Дніпрі посадовці комунпідприємства і підрядники привласнили понад 5,3 млн грн на облаштуванні дитмайданчиків

У документи посадовці вносили неправдиву інформацію, а тоді перерахували гроші на рахунки чотирьох підприємців.

Посадовці комунального підприємства Дніпровської міської ради та підрядники заволоділи понад 5,3 млн грн на облаштуванні дитячих і спортивних майданчиків.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Затримання учасників схеми у Дніпрі

Підозри отримали директор та ексдиректор КП, а ще чотири підприємці. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та підроблення офіційних документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що посадовці розробили план заволодіння бюджетними коштами на благоустрої територій дитячих і спортивних майданчиків у різних районах Дніпра. До схеми залучили підприємців. Зловмисники уклали ряд договорів про облаштування гумового покриття, відновлення бетонування, елементів мощення. Тоді посадовці внесли і затвердили неправдиві дані до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів та обсягу виконаних робіт. Опісля на рахунок підрядників перевели кошти.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки й документацію.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.