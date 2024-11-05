У Кривому Розі викрито ще 24 учасників злочинної мережі розповсюджувачів наркотиків

За підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив майже 9 млн грн.

У Кривому Розі викрито ще 24 учасників злочинної мережі розповсюджувачів метамфетаміну, пов’язаних з угрупованням «Двадцятівських». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з даними слідства, з серпня 2023 року в Кривому Розі діяли дві злочинні організації під керівництвом місцевих мешканців, які залучали своїх знайомих до незаконного бізнесу.

Підозрювані заздалегідь розподілили ролі: закуповували метамфетамін, транспортували його до своїх домівок, а потім фасували в «дози» для збуту.

Лідери угруповань контролювали весь процес, визначаючи ролі для кожного учасника. «Старші» відповідали за постачання наркотиків, «оператори» комунікували з клієнтами, а «збувачі» безпосередньо продавали метамфетамін як з рук в руки, так і через чат-боти в месенджерах.

Після закінчення «робочої зміни» ділки звітували «старшим» про залишки психотропної речовини і виручені гроші.

За підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив майже 9 млн грн.

Під час 87 обшуків було вилучено сліп-пакети з канабісом і метамфетаміном, обладнання для фасування наркотиків, електронні ваги, зброю, а також чорнові записи, телефони, банківські картки, флеш-носії та майже 1 млн гривень у різних валютах.

Загальна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку оцінюється майже у 2 млн гривень.

Правоохоронці затримали всіх підозрюваних. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Вирішується питання про арешт вилученого майна.

Генпрокуратура нагадала, що в Кривому Розі у 2022-2023 роках діяла злочинна організація, до складу якої входили кілька груп, що займалися незаконним виготовленням і збутом психотропних речовин на території всієї України. Раніше до суду було направлено обвинувальні акти стосовно більше ніж 50 учасників угруповання «Двадцятівських».