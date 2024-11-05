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Шмигаль: напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців

Одним із ключових її елементів є субсидії.

Шмигаль: напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешенко

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 листопада заявив, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. 

Він зазначив, що одним із ключових її елементів – це субсидії. 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік передбачили 42 млрд грн на ці потреби.

Для військових спростили механізм призначення житлово-комунальних пільг.

Для переселенців з середини січня наступного року запустять програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

Близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.

Також Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Готується рішення, згідно з яким - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.

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