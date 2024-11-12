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Лубінець: Україна повернула з Росії та ТОТ 1002 дитини

Втім, там досі залишаються біля 20 тисяч українських дітей.

Лубінець: Україна повернула з Росії та ТОТ 1002 дитини
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Україна змогла повернути з території РФ та тимчасово окупованих територій 1002 дитини. 

Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає “Радіо Свобода”.

“Насамперед нам допомагають наші міжнародні партнери. Мені дуже приємно, що основний партнер у питанні повернення українських дітей – це Катар… Вони нам дуже сильно допомагають. Як результат, ви бачите, що у нас постійно збільшується кількість українських дітей, яких ми повернули з Російської Федерації, а також тимчасово окупованої території України”, – розповів Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що Росія примусово перемістила 19 546 дітей. Втім, справжня цифра набагато більша й що вона зростатиме надалі.

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Лубінець підкреслив, що окупанти не надають жодних відомостей про українських дітей і “максимально затягує” процес їх повернення.

“На тимчасово окупованій території України проживають півтора мільйона українських дітей. Скільки з них вже росіяни депортували? Можемо тільки здогадуватися… Алея переконаний, що число дітей, яких депортувала Російська Федерація, зростатиме”, – зазначив омбудсман.

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