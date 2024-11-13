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У середу в кількох областях запровадять обмеження енергоспоживання

Відомо про графіки для підприємств на Прикарпатті та Волині.

У середу в кількох областях запровадять обмеження енергоспоживання
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів
Фото: EPA/UPG

В Україну повертаються графіки обмеження енергопостачання - у середу щонайменше у двох областях вони діятимуть для підприємств. Побутових споживачів ці заходи поки стосуватися не будуть.

Як пише пресслужба "Прикарпаттяобленерго", в Івано-Франківській області графіки будуть застосовуватися 13 листопада із 7 години ранку до 20:00. Причиною називають дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури, спричинені ворожими обстрілами, а також зниження температури повітря.

Про обмеження в той самий період повідомляє і "Волиньобленерго". Там наголошують, що графіки діятимуть лише для юридичних споживачів.

За інформацією "Економічної правди", заходи стосуватимуться й інших регіонів держави.

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