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Цього тижня Південна Корея, США та Японія проведуть спільні військові навчання

Навчання охоплюватимуть протиповітряну та протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.

Цього тижня Південна Корея, США та Японія проведуть спільні військові навчання
Авіаносець USS George Washington
Фото: EPA/UPG

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія збираються розпочати свої другі тристоронні багатодоменні навчання в середу. Навчання проведуть на тлі поглиблення співпраці КНДР із Росією.

Про це заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), пише Yonhap.

Триденні навчання відбудуться в міжнародних водах на південь від південного курортного острова Південної Кореї Чеджу. Попередні навчання відбулися три місяці тому.

У тренуваннях "Freedom Edge" будуть задіяні різні військові кораблі та літаки, включано з авіаносцем ВМС США USS George Washington, а також винищувачами-невидимками F-35, есмінецем ROKS Seoae Ryu Seong-ryong і японським JS Haguro.

Навчання охоплюватимуть протиповітряну та протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.

  • Наприкінці жовтня КНДР запустила нову міжконтинентальну балистичну ракету Hwasong-19 і назвала її "останньою" версією своєї серії ракет великої дальності. Ракета досягла найбільшої висоти і летіла найдовше.
  • У серпні минулого року президент Юн Сук Йоль, президент США Джо Байден і тодішній прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися регулярно проводити тристоронні навчання в рамках зусиль зі стримування ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї.
  • У липні цього року керівники оборонних відомств трьох країн підписали Тристоронню рамкову угоду про співробітництво в галузі безпеки, що розглядається як формалізація їхнього співробітництва у сфері безпеки та зміцнення співпраці проти ядерних і ракетних загроз Північної Кореї, включно з проведенням регулярних спільних навчань.
  • Північна Корея вже давно засуджує спільні військові навчання, називаючи їх "репетицією вторгнення" та використовує це як привід для провокацій. Після перших навчань Freedom Edge у червні Північна Корея розкритикувала навчання як спробу зміцнити очолюваний США військовий блок.
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