Цього тижня Південна Корея, США та Японія проведуть спільні військові навчання

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія збираються розпочати свої другі тристоронні багатодоменні навчання в середу. Навчання проведуть на тлі поглиблення співпраці КНДР із Росією.
Про це заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), пише Yonhap.
Триденні навчання відбудуться в міжнародних водах на південь від південного курортного острова Південної Кореї Чеджу. Попередні навчання відбулися три місяці тому.
У тренуваннях "Freedom Edge" будуть задіяні різні військові кораблі та літаки, включано з авіаносцем ВМС США USS George Washington, а також винищувачами-невидимками F-35, есмінецем ROKS Seoae Ryu Seong-ryong і японським JS Haguro.
Навчання охоплюватимуть протиповітряну та протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.
- Наприкінці жовтня КНДР запустила нову міжконтинентальну балистичну ракету Hwasong-19 і назвала її "останньою" версією своєї серії ракет великої дальності. Ракета досягла найбільшої висоти і летіла найдовше.
- У серпні минулого року президент Юн Сук Йоль, президент США Джо Байден і тодішній прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда домовилися регулярно проводити тристоронні навчання в рамках зусиль зі стримування ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї.
- У липні цього року керівники оборонних відомств трьох країн підписали Тристоронню рамкову угоду про співробітництво в галузі безпеки, що розглядається як формалізація їхнього співробітництва у сфері безпеки та зміцнення співпраці проти ядерних і ракетних загроз Північної Кореї, включно з проведенням регулярних спільних навчань.
- Північна Корея вже давно засуджує спільні військові навчання, називаючи їх "репетицією вторгнення" та використовує це як привід для провокацій. Після перших навчань Freedom Edge у червні Північна Корея розкритикувала навчання як спробу зміцнити очолюваний США військовий блок.