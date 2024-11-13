Цього тижня Південна Корея, США та Японія проведуть спільні військові навчання

Навчання охоплюватимуть протиповітряну та протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія збираються розпочати свої другі тристоронні багатодоменні навчання в середу. Навчання проведуть на тлі поглиблення співпраці КНДР із Росією.

Про це заявив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), пише Yonhap.

Триденні навчання відбудуться в міжнародних водах на південь від південного курортного острова Південної Кореї Чеджу. Попередні навчання відбулися три місяці тому.

У тренуваннях "Freedom Edge" будуть задіяні різні військові кораблі та літаки, включано з авіаносцем ВМС США USS George Washington, а також винищувачами-невидимками F-35, есмінецем ROKS Seoae Ryu Seong-ryong і японським JS Haguro.

Навчання охоплюватимуть протиповітряну та протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.