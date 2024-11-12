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Китай вводить антидемпінгові заходи проти імпорту бренді з Євросоюзу

Найбільше від рішення Пекіна може постраждати Франція, яка була однією з десяти країн ЄС, які підтримали нещодавнє підвищення мита на китайські електромобілі.

Китай вводить антидемпінгові заходи проти імпорту бренді з Євросоюзу
Фото: pixabay

Уряд Китаю оголосив про введення з 15 листопада тимчасових антидемпінгових заходів на увесь імпортований із Європейського Союзу бренді, передає Укрінформ із посиланням на Міністерства торгівлі КНР. 

Рішення прийнято на підставі розслідування, що тривало від січня, у ході якого китайські органи контролю виявили встановлення європейцями занижених цін при поставках своєї продукції в Китай, що загрожує завдати суттєвої шкоди місцевим виробникам бренді.

“Починаючи з 15 листопада при імпорті товарів, які підпадали під дію розслідування, імпортери повинні сплачувати митниці КНР платежі, розраховані відповідно до коефіцієнта маржі кожної компанії-виробника цієї продукції”, – йдеться в повідомленні торгового відомства.

Зазначається, що імпортери бренді з ЄС мають сплачувати митні платежі у розмірі 30,6% - 39% від вартості імпортованої продукції, залежно від встановленої в ході розслідування величини демпінгової маржі для кожної європейської компанії-виробника.

У міністерстві уточнили, що заходи стосуються спиртних напоїв, отриманих шляхом перегонки виноградного вина, та упакованих у тару місткістю менше ніж 200 літрів. Під їх дію підпадають такі відомі марки бренді, як Martell, Jas Hennessy, Remy Martin та інші.

Водночас, хоча антидемпінгові заходи названі тимчасовими, в оголошенні не згадується нічого про терміни, на які вони вводяться.

Найбільше від рішення Пекіна може постраждати Франція, на яку припадає основна частка імпорту європейського бренді до КНР.

Китай, який є найбільшим для Євросоюзу ринком міцного алкоголю, розпочав антидемпінгове розслідування проти бренді з ЄС у січні у відповідь на антисубсидійне розслідування Європейської Комісії проти китайських електромобілів, після якого ЄС із 30 жовтня ввів підвищені тарифи на понад 45% на імпортовані з Китаю електрокари.

Однією з десяти країн ЄС, які підтримали підвищені мита на китайські електромобілі, була Франція, тоді як Німеччина, друга країна-лідер Євросоюзу, проголосувала проти.

Крім бренді, Пекін також проводить антидемпінгові розслідування щодо деяких видів європейського імпорту свинини та молочних продуктів, а Брюссель перевіряє законність китайських субсидій на сонячні панелі та вітряні турбіни для зеленої електрогенерації.

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