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Парламентські фракції в Німеччині визначилися з датою виборів після розпаду коаліції

Завтра перед парламентом повинен виступити канцлер Олаф Шольц. 

Парламентські фракції в Німеччині визначилися з датою виборів після розпаду коаліції
Фото: EPA/UPG

Дострокові вибори в Німеччині мають відбутися 23 лютого – про цю дату домовилися парламентські фракції. Точний день ще формально повинен затвердити президент Штайнмаєр, пише The Guardian

Вибори внесуть ясність після внутрішньої боротьби та спекуляцій, спричинених розпадом тристороннього коаліційного уряду минулого тижня. Це сталося після звільнення канцлером Олафом Шольцом, який представляє соціал-демократів, міністра фінансів Крістіана Лінднера (Вільна демократична партія) через суперечку щодо способів заповнення багатьомільярдної дірки в бюджеті. 

ВДП у відповідь на звільнення вийшла з коаліції, чим зруйнувала парламентську більшість. 

Завтра канцлер Олаф Шольц повинен виступити перед парламентом. Найближчим часом від нього очікують оголошення дати голосування за вотум довіри уряду. Якщо його коаліція програє, на Німеччину чекають нові вибори. 

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