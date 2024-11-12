Парламентські фракції в Німеччині визначилися з датою виборів після розпаду коаліції

Дострокові вибори в Німеччині мають відбутися 23 лютого – про цю дату домовилися парламентські фракції. Точний день ще формально повинен затвердити президент Штайнмаєр, пише The Guardian.

Вибори внесуть ясність після внутрішньої боротьби та спекуляцій, спричинених розпадом тристороннього коаліційного уряду минулого тижня. Це сталося після звільнення канцлером Олафом Шольцом, який представляє соціал-демократів, міністра фінансів Крістіана Лінднера (Вільна демократична партія) через суперечку щодо способів заповнення багатьомільярдної дірки в бюджеті.

ВДП у відповідь на звільнення вийшла з коаліції, чим зруйнувала парламентську більшість.

Завтра канцлер Олаф Шольц повинен виступити перед парламентом. Найближчим часом від нього очікують оголошення дати голосування за вотум довіри уряду. Якщо його коаліція програє, на Німеччину чекають нові вибори.