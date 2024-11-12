Макрон відвідає футбольний матч "з підвищеним ризиком"

У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції Емманюель Макрон у четвер має намір відвідати футбольний матч збірної своєї країни проти Ізраїлю.

Як пише The Guardian, присутність глави держави на трибунах має "надіслати меседж братерства та солідарності" вболівальникам з Ізраїлю, які постраждали під час погрому в Амстердамі минулого тижня. Макрон назвав напад пропалестинських осіб на ізраїльтян "неприпустимим актом антисемітизму".

Поліція у Парижі характеризує прийдешній поєдинок як "подію з підвищеним ризиком". Якщо зазвичай під час матчів збірної Франції порядок охороняють близько 1300 поліціянтів, то у четвер це число збільшать до 5 тисяч на додачу до 1600 співробітників служб безпеки.

Ізраїльська влада радить громадянам не відвідувати гру у Франції. Також ізраїльтян за кордоном закликають уникати використання "впізнаваних символів Ізраїлю або світового єврейства".