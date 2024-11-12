ЗМІ: Ілон Маск прямо впливає на кадрову політику Трампа

Американський телеканал ABC News стверджує, що Ілон Маск із радника та претендента на посаду в новій адміністрації США перетворюється на ключову фігуру у визначенні кадрової політики обраного президента Дональда Трампа.

Як вдалося дізнатися журналістам, після виборів мільярдер проводить практично весь свій час у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Маск навіть потрапив на сімейне фото, зроблене у вечір після перемоги, його помітили за вечерею з майбутньою першою леді Меланією Трамп, а упродовж вікенду власник SpaceX і Tesla грав з родиною республіканця у гольф.

Проте важливіше те, що Маск, ймовірно, впливає на вибір чиновників нової адміністрації, імена яких Трамп поступово почав оголошувати наприкінці минулого та на початку цього тижня. Мільярдер також активно залучається до зовнішньої політики: окрім присутності під час розмови з Володимиром Зеленським, про яку вже повідомляли ЗМІ, Маск також взяв участь у спілкуванні між Трампом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.