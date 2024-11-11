Опозиціонери у Норвегії пропонують наступного року потроїти допомогу Україні

Консервативна партія Норвегії, яка зараз перебуває в опозиції, пропонує потроїти допомогу Україні на 2025 рік з 15 млрд крон (1,36 млрд доларів) до 45 млрд крон (4,07 млрд доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftenposten.

Лідери партії вважають, що не існує альтернативи збільшенню допомоги Україні, якщо Норвегія хоче зробити те, що є історично правильним.

Цю пропозицію опозиція викладе в альтернативному проєкті бюджету, який за кілька тижнів передадуть до парламенту.

Таким чином, допомога Україні складатиме 40% оборонного бюджету Норвегії на 2025 рік.

Уточнюється, що більшість додаткового фінансування може піти на підтримку оборонної промисловості України. Також допомога призначатиметься для підтримки енергетичного сектору в Україні та будівництва військової інфраструктури. Йдеться, зокрема, про укриття для захисту винищувачів F-16.