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Німецька компанія Rheinmetall забезпечуватиме Україну супутниковими знімками

Україна почала отримувати нові супутникові знімки від початку жовтня 2024 року.

Німецька компанія Rheinmetall забезпечуватиме Україну супутниковими знімками
Супутник PACE
Фото: NASA

Німецький концерн Rheinmetall за підтримки уряду Німеччини підписали контракт з Україною про надання послуг супутникової розвідки.

Про це ідеться у релізі німецької компанії.

Завдяки угоді з Rheinmetall Україна отримує більший обсяг даних від супутників, обладнаних радаром із синтезованою апертурою (SAR) компанії ICEYE.

Відповідну угоду підписали завдяки посиленню співпраці між компаніями Rheinmetall та ICEYE, про яку було анонсовано у вересні 2024 року. В межах цієї співпраці Rheinmetall отримала ексклюзивні права на продаж супутників SAR військовим і державним користувачам на німецькому та угорському ринках.

Україна почала отримувати нові супутникові знімки від початку жовтня 2024 року. Співпраця передбачає виділення часу роботи супутників та доступу до супутникового угруповання. Це дозволяє використовувати можливості всього сузір’я супутників ICEYE.

ICEYE тісно співпрацює з Міністерством оборони України, щоб підтримати та допомогти Україні у розбудові космічної оборони. У липні 2024 року ICEYE та Міністерство оборони України підписали Меморандум про співпрацю, в якому визначено партнерство для зміцнення можливостей космічної оборони України.

Компанія ICEYE також надає доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволяє Збройним Силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць. 

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