Ворог вдарив по Біленькому на Донеччині, поранено дитину

На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і муніципальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Біленькому Краматорської громади на донеччині внаслідок ворожого обстрілу поранено підлітка.

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