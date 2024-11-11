Ворог вдарив по Біленькому на Донеччині, поранено дитину

У Біленькому Краматорської громади на донеччині внаслідок ворожого обстрілу поранено підлітка.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Селище Біленьке потрапило під ворожий вогонь 11 листопада ввечері. Встановлено 4 місця влучання. Поранення отримав 16-річний хлопець, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт.
На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і муніципальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.
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