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Ворог вдарив по Біленькому на Донеччині, поранено дитину

Зафіксовано чотири місця влучання.

Ворог вдарив по Біленькому на Донеччині, поранено дитину
обстріл селища Біленьке Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

У Біленькому Краматорської громади на донеччині внаслідок ворожого обстрілу поранено підлітка.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Селище Біленьке потрапило під ворожий вогонь 11 листопада ввечері. Встановлено 4 місця влучання. Поранення отримав 16-річний хлопець, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт.

На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і муніципальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.

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