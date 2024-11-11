За тиждень сапери знешкодили майже 600 ворожих боєприпасів на Харківщині

На вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє дітей 11 та 12 років.

Протягом тижня сапери ДСНС на Харківщині знешкодили майже 600 ворожих боєприпасів.

Про це ідеться у повідомленні Харківської ОВА.

За інформацією рятувальників, наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 209 саперів та 93 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 11 машин механізованого розмінування.

Відомо, що 4 листопада поблизу села Гусарівка Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє дітей 11 та 12 років. Хлопчики були госпіталізовані з множинними уламковими пораненнями.