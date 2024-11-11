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За тиждень сапери знешкодили майже 600 ворожих боєприпасів на Харківщині

На вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє дітей 11 та 12 років.

За тиждень сапери знешкодили майже 600 ворожих боєприпасів на Харківщині
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Протягом тижня сапери ДСНС на Харківщині знешкодили майже 600 ворожих боєприпасів.

Про це ідеться у повідомленні Харківської ОВА.

За інформацією рятувальників, наразі на Харківщині працюють 39 піротехнічних розрахунків, 209 саперів та 93 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 11 машин механізованого розмінування.

Відомо, що 4 листопада поблизу села Гусарівка Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє дітей 11 та 12 років. Хлопчики були госпіталізовані з множинними уламковими пораненнями.

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