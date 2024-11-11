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Росіяни почали відбирати у фермерів на ТОТ Херсонщини весь врожай

Окрім зерна, окупанти забиратимуть у фермерів ще й зібрані овочі.

Росіяни почали відбирати у фермерів на ТОТ Херсонщини весь врожай
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни планують відбирати у фермерів не лише зерно, а й овочі.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Окупаційні адміністрації створюють ще один "державний закупівельний оператор" призначений для відбирання у фермерів овочів. З наступного року весь врожай фермери мають здавати державі за фіксованою ціною нижче ринкової. Вже потім через дотичні до гауляйтерів структури овочі будуть реалізовуватись за ринковою ціною.

Водночас фермери будуть отримувати дотації, які є методом контролю держави, адже фактично росіяни позбавляють аграріїв прибутку й натомість роблять залежними від компенсацій.

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