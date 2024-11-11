AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”

Новообраний президент США від Республіканської партії Дональд Трамп планує “посадити Росію та Україну за стіл переговорів” одразу після повернення у Білий дім.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press про ймовірні плани Трампа одразу після інавгурації 20 січня 2025 року.

Прессекретарка Трампа Каролін Лівітт сказала Fox News після того, як Трампа оголосили переможцем виборів, що тепер він зможе “домовлятися про мирну угоду між Росією та Україною”.

Пізніше вона заявила: “у перший день це включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні”.

Додамо, на початку свого другого терміну президенства Трамп також планує почати масову депортацію мігрантів; скасувати політику адміністрації Байдена у сфері освіти, зокрема щодо захисту студентів-трансгендерів; реорганізувати федеральний уряд, звільнивши тисячі федеральних службовців, які, на його думку, таємно працюють проти нього, та помилувати людей, заарештованих за участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року.