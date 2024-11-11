100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска прооперували
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Чому «мирний план» радників Трампа не спрацює
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
Київміськбуд не впав, але й не вистояв. За що платять кияни, даруючи гроші столичному забудовнику
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі захисники збили 39 "шахедів" і дві ракети

Загалом Росія запустила 74 ударні безпілотники. 

Уночі захисники збили 39 "шахедів" і дві ракети
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 11 листопада захисники збили 39 із 74 запущених Росією ударних безпілотників. Також ліквідували 2 керовані авіаракети Х-59/69.

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

"У ніч на 11 листопада 2024 року (із 20.00 10 листопада) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької обл., 74-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ – рф", – йдеться у повідомленні. 

Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39-ти БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies