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Курахівський і Покровський напрямки залишаються найважчими за кількістю боїв

На них припали сотні атак. 

Курахівський і Покровський напрямки залишаються найважчими за кількістю боїв
Фото: 148 окрема артилерійська бригада

Протягом минулого тижня відбулося 1163 бойові зіткнення. Найактивніше ворог атакував на Покровському і Курахівському напрямках. Росіяни завдали 16 ракетних ударів (23 ракети), 496 авіаударів (847 КАБ), провели 28 685 обстрілів (760 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 38 атак росіян біля Вовчанська і Стариці. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефір телемарафону.

На Куп'янському напрямку відбулося 92 атаки. Захисники відбивали атаки неподалік Кіндрашівки, Загризового, Кучерівки, Петропавлівки, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Колісниківки, Лозової, Кругляківки та Берестового.

На Лиманському напрямку зупинили 103 атаки росіян. Основні зусилля ворог концентрував біля Греківки, Тернів, Діброви, Чернещини, Колісниківки, Катеринівки, Макіївки, Зарічного і Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 13 атак біля Білогорівки, Григорівки, Переїзного та Верхньокам'янського. 

На Краматорському напрямку росіяни провели 19 атак біля Білогорівки, Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки.

На Торецькому Сили оборони відбили 43 атаки неподалік Торецька, Дружби, Петрівки, Деліївки та Щербинівки. Тут ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку захисники зупинили 220 атак окупантів у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Селидівка, Крутий Яр, Сухий Яр, Юр''ївка та Вишневе. 

На Курахівському Сили оборони припинили 390 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися в районах Вовченки, Степанівки, Ільїнки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. 

На Времівському напрямку захисники відбили 62 атаки у районах Трудового, Великої Новосілки, Урожайного, Роздольного, Сухих Ялів і Максимівки.

На Оріхівському напрямку українська армія відбила 15 атак у районах Новоданилівки, Новоандрівїки, Мвлиї Щербаків та Оріхового. 

На Придніпровському напрямку росіяни 21 раз атакували позиції. Зазнали втрат і відійшли.

Курська операція триває. 

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