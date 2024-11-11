Росіяни атакували Миколаївщину "шахедами" та артилерією, є загиблі та поранені

У ніч на 11 листопада силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено п’ять БпЛА типу Shahed 131/136.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У ніч на 11 листопада, близько 01:50 ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed-131/136. Унаслідок ворожої атаки загинули п’ятеро людей, постраждала 45-річна жінка, її госпіталізовано до медичного закладу. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини.

Відбулися пожежі в багатоповерховому та приватному будинку, які оперативно ліквідували. Один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Крім цього учора, 10 листопада, о 15:07 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.