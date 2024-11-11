Росіяни уночі атакували Миколаїв безпілотниками. Загинули 5 цивільних.

Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та очільник області Віталій Кім. У ДСНС показали наслідки ударів.

"Нічна атака по місту. росіяни вбили 5-х цивільних миколаївців. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", - написав Сєнкевич у телеграмі.

Унаслідок прильотів є пошкодження житлових будинків у різних районах міста, а також нежитлових приміщень. На одному з прильотів сталась пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Кім повідомив, що пошуково-рятувальні роботи завершені.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Миколаєва