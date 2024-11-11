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​У Миколаєві через російську атаку загинули 5 людей

Окупанти атакував місто безпілотниками.

​У Миколаєві через російську атаку загинули 5 людей
Наслідки обстрілу Миколаєва
Фото: ДСНС

Росіяни уночі атакували Миколаїв безпілотниками. Загинули 5 цивільних.

Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та очільник області Віталій Кім. У ДСНС показали наслідки ударів. 

"Нічна атака по місту. росіяни вбили 5-х цивільних миколаївців. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", - написав Сєнкевич у телеграмі.

Унаслідок прильотів є пошкодження житлових будинків у різних районах міста, а також нежитлових приміщень. На одному з прильотів сталась пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Кім повідомив, що пошуково-рятувальні роботи завершені. 

Наслідки обстрілу Миколаєва
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаєва
На місці обстрілу у Миколаєві
Фото: ДСНС
На місці обстрілу у Миколаєві

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