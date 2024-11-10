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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із дронів і важкої артилерії

Пошкоджені приватні будинки, лінія електропередач, газогін.

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із дронів і важкої артилерії
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 10 листопада 2024 року
Фото: Telegram/Сергій Лисак

10 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. 

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, ворог застосував дрони-камікадзе, а також важку артилерію. Також скидав боєприпаси з БпЛА

Під ударами онилися Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади. 

У регіоні росіяни пошкодили вісім приватних будинків і сім господарських споруд, також понівечені авто, лінія електропередач, газогін. 

Поранених немає.

  • На Нікопольщині 9 листопада внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки, АЗС та агрофірма. 
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