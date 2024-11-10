Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із дронів і важкої артилерії

10 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.
Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, ворог застосував дрони-камікадзе, а також важку артилерію. Також скидав боєприпаси з БпЛА
Під ударами онилися Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади.
У регіоні росіяни пошкодили вісім приватних будинків і сім господарських споруд, також понівечені авто, лінія електропередач, газогін.
Поранених немає.
- На Нікопольщині 9 листопада внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки, АЗС та агрофірма.