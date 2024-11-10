Окупанти обстріляли Дніпропетровщину із дронів і важкої артилерії

10 листопада російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, ворог застосував дрони-камікадзе, а також важку артилерію. Також скидав боєприпаси з БпЛА

Під ударами онилися Нікополь, Марганецька, Покровська і Мирівська громади.

У регіоні росіяни пошкодили вісім приватних будинків і сім господарських споруд, також понівечені авто, лінія електропередач, газогін.

Поранених немає.