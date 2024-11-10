Ще один дрон виявили на території Молдови

Він упав неподалік від кордону на території Ришканського району.

10 листопада на території Молдови знайшли ще один дрон, передає NewsMaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції.

Безпілотник виявили на території одного зі сіл Ришканського району, що біля кордону з Румунією.

На місце події прибули спецслужби.