Ще один дрон виявили на території Молдови

10 листопада на території Молдови знайшли ще один дрон, передає NewsMaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції.
Безпілотник виявили на території одного зі сіл Ришканського району, що біля кордону з Румунією.
На місце події прибули спецслужби.
- Вранці знайшли безпілотник у Каушанському районі. Попереднє дослідження показало, що це дрон, який супроводжує російські «шахеди» і не оснащений вибухівкою.
- У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. 145 ударних дронів було запущено по областях України. Сили ППО знищили 62 "Шахеди", 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено.
- Повітряні сили ЗСУ згодом повідомили, що 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.