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Ще один дрон виявили на території Молдови

Він упав неподалік від кордону на території Ришканського району.

Ще один дрон виявили на території Молдови
дрон у Молдові
Фото: newsmaker.md

10 листопада на території Молдови знайшли ще один дрон, передає NewsMaker із посиланням на Генеральний інспекторат поліції.

Безпілотник виявили на території одного зі сіл Ришканського району, що біля кордону з Румунією.

На місце події прибули спецслужби.

  • Вранці знайшли безпілотник у Каушанському районі. Попереднє дослідження показало, що це дрон, який супроводжує російські «шахеди» і не оснащений вибухівкою.
  • У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. 145 ударних дронів було запущено по областях України. Сили ППО знищили 62 "Шахеди", 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено. 
  • Повітряні сили ЗСУ згодом повідомили, що 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.
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