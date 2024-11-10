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Киянка виявила у місті, ймовірно, гранату

Жінка помітила небезпечну знахідку у парку.

Сьогодні на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Заявниця помітила ймовірну гранату, прогулюючись парковою зоною. 

“Ми швидко прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих і вибухотехніків”, ‒ зазначили правоохоронці.

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Вона нагадаують, як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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