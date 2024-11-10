Сьогодні на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Голосіївському районі Києва.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
Заявниця помітила ймовірну гранату, прогулюючись парковою зоною.
“Ми швидко прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих і вибухотехніків”, ‒ зазначили правоохоронці.
Вона нагадаують, як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:
- у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
- повідомте про знахідку на спецлінію 112;
- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.