Жінка помітила небезпечну знахідку у парку.

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Сьогодні на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Заявниця помітила ймовірну гранату, прогулюючись парковою зоною.

“Ми швидко прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих і вибухотехніків”, ‒ зазначили правоохоронці.

Вона нагадаують, як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети: