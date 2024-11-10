Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося понад півтори сотні боїв

Станом на 22.00 10 листопада відомо про 154 боїв, які відбулися на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав 48 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 85 КАБ) та 643 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3632 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська. П’ять атак ворога вже відбили у районах Стариці та Вовчанська. Окупанти застосовували авіацію та завдали три авіаудари, скинувши 4 КАБи по районах населених пунктів Харків, Вільча та Вільхуватка.

Противник здійснив три атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час всі їх в районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю вже відбиті.

На Лиманському за день російські війська п’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Торське та Серебрянка.

Сили оборони стримують натиск ворога на Сіверському напрямку, на даний час триває одна атака противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок та Часового Яру. Ворог завдав авіаударів в районах Часового Яру та Слов’янська.

На Торецькому окупанти за сьогодні 14 разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Там же, а також неподалік Щербинівки активно діяла ворожа авіація. Продовжуються бойові дії у шести локаціях.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Лисівка, Котлине, Суха Балка, Олександропіль. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 204 окупанта. Знищені дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА, багі та квадроцикл. Також були пошкоджені дві одиниці автомобільної техніки, одна гаубиця і квадроцикл.

На Курахівському напрямку на цей час доби налічується 46 боєзіткнень. Атаки противника відбивали поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Чотири атаки ще тривають. Окупанти скидали КАБи по районах населених пунктів Курахове, Романівка та Дачне.

На Времівському ворог 13 разів намагався прорватися до Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки. Вісім атак вже відбито. В той же час противник активно застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Андріївка, Велика Новосілка, Новодарівка та Зелене Поле.

На Оріхівському окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Новоандріївки та Малої Токмачки, в той же час завдали авіаудару по Темирівці.

На Придніпровському оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів сім невдалих штурмів.