Сирський про бої на Курщині: "Наша задача – стримувати та знищувати ворога на його землі"

Головнокмандувач вважає, що якби не наші військові на Курщині, то сутєєво би погіршилася ситуація на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав частини і підрозділи, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку.

"Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені", – написав він у телеграмі.

За його словами, якби не стійкість наших воїнів, то десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті.

"Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем. Наша задача на цьому напрямку –стримувати та знищувати ворога на його землі", – зазначив Сирський і додав, що його робота там була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів.

"Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", – додав Головнокомандувач.