ДТЕК: впроваджені вранці екстрені відключення світла скасували

Екстрені відключення світла в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях скасували. Ці обмеження сьогодні вранці впровадили превентивно у зв'язку з загрозою ракетних ударів.

За вказівкою Укренерго вже почали поступово повертати світло. По це повідомили в ДТЕК.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеські областях: за вказівкою Укренерго поступово повертаємо світло", – повідомили енергетики.