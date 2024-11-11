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ДТЕК: впроваджені вранці екстрені відключення світла скасували

Світло вже почали повертати. 

ДТЕК: впроваджені вранці екстрені відключення світла скасували
Фото: EPA/UPG

Екстрені відключення світла в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях скасували. Ці обмеження сьогодні вранці впровадили превентивно у зв'язку з загрозою ракетних ударів

За вказівкою Укренерго вже почали поступово повертати світло. По це повідомили в ДТЕК.

"Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеські областях: за вказівкою Укренерго поступово повертаємо світло", – повідомили енергетики.

  • Окрім цих областей, застосували графіки відключень в Сумській, Миколаївській, Черкаській, Житомирській, Кіровоградській та Харківській областях. Для них графіки вже теж почали скасовувати. 
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