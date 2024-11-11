Зеленський провів Ставку щодо посилення ППО та протидії російським КАБам

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо посилення ППО та розвиток комплексної програми розробки вітчизняних КАБів.
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський зазначив, що заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО та ухвалив рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями під час російських обстрілів.
"Була доповідь щодо комплексної програми проти російських КАБів. Є перспективні технологічні рішення. Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння", — зазначив Зеленський.
Також президент заслухав детальну доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Ухвалено рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського.
На Курщині Сили оборони продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячну російську армію.
- У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА. 145 ударних дронів було запущено по областях України.