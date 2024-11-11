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​Однопартійці Шольца пропонують висунути кандидатом у канцлери міністра Пісторіуса

На думку деяких депутатів, чинний канцлер має негативний імідж, через що партія може зазнати невдачі на виборах.

​Однопартійці Шольца пропонують висунути кандидатом у канцлери міністра Пісторіуса
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Депутати від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Шрайбер і Тім Штоберок заликали чинного канцлера Олафа Шольца не балотуватися на посаду вдруге, пише «Європейська правда».

Вони висловили занепокоєння майбутніми виборами, оскільки вважають, що Шольц має негативний імідж, який не може покращитися, тому аби партія не програла, має поступитися місцем кандидата у канцлери міністру оборони Борису Пісторіусу.

«Він (Шольц – Ред.) не зможе розвіяти негативне враження, яке склалося у людей про нього, в короткій майбутній парламентській виборчій кампанії в конкуренції з Мерцом (лідером головної опозиційної партії ХДС – Ред.). Добре, що у нас є Борис Пісторіус, який може передати нову впевненість і виступає за дії та чітку мову! З ним, який вже давно є найпопулярнішим німецьким політиком, у ролі нашого кандидата на посаду канцлера наші шанси стати найсильнішою партією або принаймні досягти набагато кращих результатів значно зростають», – йдеться у дописі Штоберока в інстаграмі.

Поки що Соціал-демократична партія планує залишити Шольца головним кандидатом у канцлери.

  • Трипартійна коаліція Німеччини під керівництвом чинного канцлера розпалася, коли він звільнив міністра фінансів від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера.
  • Тепер Шольц очолює уряд меншості разом зі своїми соціал-демократами та “зеленими” до моменту винесення вотуму довіри його уряду.
  • Він готовий провести голосування у парламенті щодо вотуму довіри уряду до 15 січня.
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