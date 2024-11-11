CNN: імовірно, Маск не захоче працювати в уряді Трампа

Проте він може бути призначеним до одного із комітетів "блакитної стрічки", які готують рекомендації уряду США щодо спірних питань.

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск імовірно не захоче працювали в уряді новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише CNN.

Попри те, що Маску запропонували очолити комісію з ефективності, щоб скоротити витрати всередині федерального уряду, малоймовірно, що він захоче там працювати.

Більш вірогідним є те, що мільярдера призначать до одного із так званих "комітетів блакитної стрічки", які готують рекомендації уряду США щодо спірних питань. Там він все одно матиме величезний доступ до влади, однак не підпорядковуватиметься державним етичним правилам, які вимагатимуть від нього відмовитися від активів або передати їх у "сліпий траст", щоб уникнути конфлікту інтересів.

Технологічного мільярдера бачили на курорті в Палм-Біч, що у Флориді, майже щодня з моменту перемоги Трампа на виборах.

Також Маск був присутнім при телефонних розмовах Трампа із світовими лідерами. Він також допомагав "обдумувати" кадрові рішення.

Маск пожертвував майже 119 мільйонів доларів комітету політичних дій, який він створив для підтримки Трампа. Він також з’являвся з Трампом на мітингах і брав з ним дружнє інтерв’ю на платформі X.

Ставка Маска на Трампа майже миттєво принесла йому доходи: наступного дня після виборів акції Tesla, якою володіє Маск, зросли на майже на 15%.