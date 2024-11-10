Французький міністр сподівається, що Маск не зробить із демократією США того, що зробив із Twitter

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловився про роль мільярдера Ілона Маска у новій адміністрації Дональда Трампа, передає Politico.

«Сподіватимемося, що він не зробить з американською демократією того, що зробив із Twitter. Демократія — це тендітний скарб», - сказав Барро в інтерв’ю Le Parisien і додав, що «ми ніколи не допустимо, щоби публічні дебати були передані на аутсорсинг нерегульованим соціальним мережам, які перебувають у руках особливих інтересів, чи то американські, чи китайські».

Французький міністр знайомий з американським бізнесменом, оскільки зустрічався з Маском з приводу роботи Twitter.

Коли Маск завершив придбання соціальної мережі, нині відомої як X, у 2022 році, Барро був міністром інформаційних технологій Франції. Того ж року Барро. Спостерігаючи за перипетіями довкола твітера, заявив, що «приголомшений» тим, як Маск поводиться із платформою. Пізніше посадовець неодноразово наголошував, що не виступатиме проти заборони соцмережі у ЄС, якщо X відмовиться дотримуватися закону про цифрові послуги.

У січні 2023 року Макс і Барро зустрілися в колишній штаб-квартирі компанії в Каліфорнії. Говорили про дотримання згаданого закону, а також відданість платформи модерації контенту і захисту дітей.