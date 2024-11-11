В університеті США унаслідок стрілянини 1 людина загинула, 16 поранені

Унаслідок стрілянини в університеті Таскігі, що в Алабамі одна людина була вбита та 16 отримали поранення.
За даними CNN, загинув 18-річний юнак, який не був студентом університету.
Зазначається, що правоохоронці заарештували 25-річного Джакеза Міріка, який імовірно є причетним до стрілянини. Його затримали, кли він покидав місце події у кампусі. Чоловікові висунули федеральні звинувачення у зберіганні зброї.
UPDATE: An 18-year-old juvenile was confirmed deceased at the scene. A total of 16 individuals were injured over the course of the incident. 12 were injured by gunfire and transported to area hospitals in Montgomery and Lee counties.— Alabama Law Enforcement Agency (@ALEAprotects) November 10, 2024
Цей випадок є одним із щонайменше 454 випадків масової стрілянини, зареєстрованих цього року в Сполучених Штатах. (Масова стрілянина – та, у результаті якої поранено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи того, хто стріляв).