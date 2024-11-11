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В університеті США унаслідок стрілянини 1 людина загинула, 16 поранені

Поліція заарештувала імовірного стрільця. 

В університеті США унаслідок стрілянини 1 людина загинула, 16 поранені
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Унаслідок стрілянини в університеті Таскігі, що в Алабамі одна людина була вбита та 16 отримали поранення. 

За даними CNN, загинув 18-річний юнак, який не був студентом університету.

Зазначається, що правоохоронці заарештували 25-річного Джакеза Міріка, який імовірно є причетним до стрілянини. Його затримали, кли він покидав місце події у кампусі. Чоловікові висунули федеральні звинувачення у зберіганні зброї. 

Цей випадок є одним із щонайменше 454 випадків масової стрілянини, зареєстрованих цього року в Сполучених Штатах. (Масова стрілянина – та, у результаті якої поранено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи того, хто стріляв). 

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