В університеті США унаслідок стрілянини 1 людина загинула, 16 поранені

Унаслідок стрілянини в університеті Таскігі, що в Алабамі одна людина була вбита та 16 отримали поранення.

За даними CNN, загинув 18-річний юнак, який не був студентом університету.

Зазначається, що правоохоронці заарештували 25-річного Джакеза Міріка, який імовірно є причетним до стрілянини. Його затримали, кли він покидав місце події у кампусі. Чоловікові висунули федеральні звинувачення у зберіганні зброї.

UPDATE: An 18-year-old juvenile was confirmed deceased at the scene. A total of 16 individuals were injured over the course of the incident. 12 were injured by gunfire and transported to area hospitals in Montgomery and Lee counties. — Alabama Law Enforcement Agency (@ALEAprotects) November 10, 2024

Цей випадок є одним із щонайменше 454 випадків масової стрілянини, зареєстрованих цього року в Сполучених Штатах. (Масова стрілянина – та, у результаті якої поранено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи того, хто стріляв).