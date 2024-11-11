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Учасники акції протесту у Сербії вимагають відповідальності за загибель 14 людей у Нові-Саді

Серед вимог – відставка прем’єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та мера Нового Саду Мілана Джурича.

Учасники акції протесту у Сербії вимагають відповідальності за загибель 14 людей у Нові-Саді
Акція протестуу Сербії 11 листопада 2024 року
Фото: Радіо Свобода

Сьогодні, 11 листопада, громадяни та представники опозиції зібралися в Сербії на акцію протесту через загибель 14 людей після обвалення навісу на головному залізничному вокзалі в Нові-Саді.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Протестувальники зібралися перед будівлею уряду Сербії, а потім пішли до будівлі адміністрації президента Сербії.

Серед вимог, як було оголошено з трибуни – відставка прем’єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича та мера Нового Саду Мілана Джурича.

Також учасники акції вимагають оприлюднення всіх секретних контрактів щодо реконструкції залізничного вокзалу в Нові-Саді та негайного арешту всіх відповідальних за загибель 14 осіб. Крім того, вимагають звільнення всіх невинних і незаконно затриманих осіб.

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Однією з вимог є контроль усіх інфраструктурних проектів, які були розпочаті та реалізовані за останні десять років.

Організатори оголосили про продовження вуличних зіткнень, якщо їхні вимоги не будуть виконані до кінця тижня, і заявили, що вимагатимуть скликання парламенту, на якому обговорюватиметься імпічмент уряду.

Що передувало

  • 1 листопада в сербському місті Нові-Сад біля входу на залізничну станцію обвалився дах. В результаті трагедії загинули 14 людей.

  • Міністр інфраструктури Сербії Горан Весич анонсував свою відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді.

  • 5 листопада у сербському місті Нові-Сад відбувся масштабний мітинг опозиційно налаштованих громадян, які вимагають притягнення до відповідальності винних у падінні даху місцевого вокзалу, що призвело до загибелі 14 людей.

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