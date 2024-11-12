Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
Гідність починається з трусів: репортаж з крихітного приміщення у Вишгороді, де шиють адаптивний одяг пораненим
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
WP: Трамп провів розмову з Путіним. Закликав не загострювати війну в Україні
Велика радянська армія vs мала радянська армія
Велика радянська армія vs мала радянська армія
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
100 відтінків самотності: коли вона загрожує здоров'ю навіть молоді і які можуть бути «ліки»
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
Біля Москви спалили штурмовий гелікоптер Мі-24
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
AP: Трамп хоче “посадити Україну та Росію за стіл переговорів у перший день президенства”
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Світлана Краковська: «Маємо просто визнати — ми вже живемо в іншому кліматі»
Поліція Харківської області отримала нового керівника
Поліція Харківської області отримала нового керівника
ГоловнаСвіт

Президент Литви не буде погоджувати деяких міністрів з нової коаліції

Гітанас Науседа розкритикував вибір соціал-демократами партнерів.

Президент Литви не буде погоджувати деяких міністрів з нової коаліції
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: ОПУ

Затвердження нового уряду у Литві після жовтневих парламентських виборів може виявитися проблемним. Президент республіки Гітанас Науседа пообіцяв не давати згоду на призначення деяких міністрів.

Як пише Reuters, йдеться про тих кандидатів на міністерські портфелі, яких делегує партія "Зоря Німану". Справа у тому, що її лідера та засновника Ремігіюса Жемайтайтіса звинувають у антисемітизмі.

Політик у квітні був навіть змушений піти у відставку з посади депутата через те, що йому загрожував імпічмент. Конституційний суд Литви визнав, що він порушив клятву народного обранця, коли у соціальних мережах використовував мову ненависті щодо євреїв.

Згідно з коаліційною угодою, яку переможці виборів соціал-демократи підписали із "Зорею Німану" та партією "За Литву", однопартійці Жемайтайтіса претендують на три урядові посади, зокрема міністра юстиції. Проте президент стверджує, що заблокує ці призначення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies