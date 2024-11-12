Президент Литви не буде погоджувати деяких міністрів з нової коаліції

Затвердження нового уряду у Литві після жовтневих парламентських виборів може виявитися проблемним. Президент республіки Гітанас Науседа пообіцяв не давати згоду на призначення деяких міністрів.

Як пише Reuters, йдеться про тих кандидатів на міністерські портфелі, яких делегує партія "Зоря Німану". Справа у тому, що її лідера та засновника Ремігіюса Жемайтайтіса звинувають у антисемітизмі.

Політик у квітні був навіть змушений піти у відставку з посади депутата через те, що йому загрожував імпічмент. Конституційний суд Литви визнав, що він порушив клятву народного обранця, коли у соціальних мережах використовував мову ненависті щодо євреїв.

Згідно з коаліційною угодою, яку переможці виборів соціал-демократи підписали із "Зорею Німану" та партією "За Литву", однопартійці Жемайтайтіса претендують на три урядові посади, зокрема міністра юстиції. Проте президент стверджує, що заблокує ці призначення.