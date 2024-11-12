Борт перенаправили до одного з аеропортів Домініканської Республіки. Напередодні також у цьому ж аеропорту стріляли в інший літак. Стрілянина сталася після звільнення прем'єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля. Медіа повідомляють про різку ескалацію насильства в країні.

Рейс Spirit Airlines, який намагався приземлитися в Порт-о-Пренсі, Гаїті, був обстріляний у понеділок і був змушений відхилитися від курсу, що стало ознакою різкої ескалації насильства, яке охопило країну, пише The New York Times.

У понеділок авіакомпанія повідомила, що літак JetBlue, який вилітав із Порт-о-Пренса, також постраждав від кулі, хоча це було встановлено лише після того, як літак благополучно приземлився в Нью-Йорку.

Рейс 951 авіакомпанії Spirit Airlines, який вилетів із Форт-Лодердейла в міжнародний аеропорт Туссен-Лувертюр у Порт-о-Пренсі, був перенаправлений до Сантьяго в Домініканській Республіці, де перевірка виявила діри, схожі на кульові отвори, повідомляє Томмі Флетчер, речник авіакомпанії.

Рейс благополучно приземлився об 11:30 ранку. Два інші рейси, що прямували до Порт-о-Пренса, також були перенаправлені, повідомило Федеральне управління авіації.

«Огляд виявив докази пошкоджень літака, які свідчать про постріли», — сказав Флетчер у заяві. «Одна бортпровідниця повідомила про легкі травми, її оглядає медичний персонал».

За словами авіакомпанії, пасажири не постраждали. Spirit призупинив рейси до Порт-о-Пренса та міста Кап-Аїтьєн на півночі Гаїті. Літак вивели з експлуатації.

За словами авіакомпанії, екіпаж літака JetBlue, рейс 935, спочатку не повідомляв про жодні проблеми, але перевірка пізніше виявила, що куля потрапила в зовнішню частину літака. JetBlue повідомила, що призупиняє всі рейси до та з Гаїті до 2 грудня та розслідує епізод.

Веб-сайти моніторингу польотів показали, що літак JetBlue розвертався і прямував з Гаїті, оскільки аеропорт Порт-о-Пренса швидко закрили.

Стрілянина, що вчинила літак Spirit Airlines, схоже, була з землі, хоча невідомо, хто стріляв. Відомо, що угруповання, які влаштували кампанію насильства на Гаїті, також активні в районі аеропорту Порт-о-Пренса, столиці Гаїті.

На відео, які поширювалися в соціальних мережах, видно салон літака з кількома кульовими отворами, в тому числі в верхньому відсіку та панелі.

American Airlines скасувала рейси до та з Гаїті до четверга.

Представники авіаційного управління Гаїті не відповіли на дзвінки з проханням отримати додаткову інформацію.

Останніми тижнями соціальні мережі були заповнені фотографіями американської бронетехніки, відправленої на Гаїті, щоб допомогти придушити насильство місцевих банд. Минулого місяця банди обстріляли два автомобілі посольства США, які їхали в Порт-о-Пренсі.

Напад на літак Spirit стався через день після того, як тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті був звільнений перехідною президентською радою країни — радою з дев’яти осіб, яка керує Гаїті до виборів президента.

Прем’єр-міністр Гаррі Коніля приступив до виконання обов’язків наприкінці травня, щоб допомогти відновити порядок на Гаїті, де коаліція банд об’єдналася на початку цього року та спричинила хаос у столиці, нападаючи на людей, поліцейські дільниці та лікарні.

Через зростання насильства аеропорт був закритий на кілька місяців.

Сотні поліцейських з Кенії вилетіли на Гаїті в червні в рамках міжнародних зусиль з відновлення порядку.

Кенійські сили допомогли країні відновити хоча б якусь мінімальну подобу порядку, що дозволило аеропорту знову відкритися на початку цього року.

Після обстрілу літака у понеділок президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер закликав владу США та Гаїті офіційно визнати гаїтянські банди терористичними організаціями.