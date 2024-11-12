Китай представив винищувач-невидимку J-35, і тепер конкурує із США

Перші з J-35 приєднаються до оперативних навчань ВПС Китаю в березні 2026 року.

У Китаї на відкритті найбільшої у Азії міжнародної авіаційної та аерокосмічної виставки в Чжухаї здійснив п'ятихвилинний демонстраційний політ винищувач-невидимка J-35, який є аналогом американського F-35.

Про це пише Financial Times.

Це перший публічний огляд винищувача-невидимки, яким Китай модернізує свою армію, щоб конкурувати з Вашингтоном за перевагу в повітрі на тлі зростаючої напруженості в регіоні.

Також на виставці представили модель палубної версії J-35.

Хоча деталей про про характеристики J-35 мало, аналітики кажуть, що його запуск ознаменував "критичний крок" у зусиллях Китаю модернізувати свою армію та кинути виклик домінуванню США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, особливо навколо Тайваню, на сувернітет якого зазіхає Пекін.

Винищувач розробляли протягом десяти років у компанії Shenyang Aircraft Corporation, яка є підрозділом державної корпорації авіаційної промисловості Китаю. Він стане наступником літака J-20, який надійшов на озброєння в 2017 році.

Перші J-35 приєднаються до оперативних навчань ВПС Китаю в березні 2026 року.

Ці винищувачі здатні наносити удари "повітря-поверхня" і "повітря-повітря", а також можуть здатність злітати з авіаносців. Але Пекін ще не анонсував версію, яка може злітати та приземлятися вертикально, як це роблять американські F-35B.

J-35 надійшов на озброєння майже через 10 років після виходу американського F-35 і з’явився тоді, коли Вашингтон уже працював над літаками наступного покоління. Проте J-35 може бути легшим і дешевшим у створенні, ніж його дорогий аналог із США. Це дасть Китаю перевагу на потенційних експортних ринках.

З розгортанням J-35 Китай разом із США стають країнами, які можуть виробляти більше однієї серії винищувачів-невидимок.